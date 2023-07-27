Калиткин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиткин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1941

Дата смерти

25.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941

Отец: Калиткин Иван

Мать: Калиткина Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
16.01.1965

Сын: Калиткин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Калиткина Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1972

Дочь: Барышникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Калиткина Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиткина Зоя Ивановна

Смерть
25.02.1993
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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