Калиткин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1941
Дата смерти25.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941
Отец: Калиткин Иван
Рождение ребёнка
16.01.1965
Сын: Калиткин Валерий Иванович
Мать ребёнка: Калиткина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1972
Дочь: Барышникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Калиткина Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калиткина Зоя Ивановна
Смерть
25.02.1993
Похороны
Неизвестно