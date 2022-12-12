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Архиреев Михаил Аверьянович

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Место рождения

деревня Ватрапина, Пилинская волость, Уржумский уезд, Вятская губерня, Россия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Архиреев Аверьян

Мать: не указана

деревня Ватрапина, Пилинская волость, Уржумский уезд, Вятская губерня, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1910

Сын: Архиреев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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