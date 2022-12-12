Архиреев Михаил Аверьянович
Место рождениядеревня Ватрапина, Пилинская волость, Уржумский уезд, Вятская губерня, Россия
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Около 1880
Отец: Архиреев Аверьян
Мать: не указана
деревня Ватрапина, Пилинская волость, Уржумский уезд, Вятская губерня, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1910
Мать ребёнка: не указана
деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край