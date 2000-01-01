Архиреев Аверьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Архиреев Михаил Аверьянович
Мать ребёнка: не указана
деревня Ватрапина, Пилинская волость, Уржумский уезд, Вятская губерня, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Егор Аверьянович
Мать ребёнка: не указана
деревня Ватрапина, Пилинская волость, Уржумский уезд, Вятская губерня, Россия
Смерть
Неизвестно