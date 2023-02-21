Архиреев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архиреев Михаил Аверьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.08.1950
Дочь: Архиреева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1955
Сын: Архиреев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно