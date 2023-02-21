Архиреев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреев Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архиреев Михаил Аверьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 08.08.1950

Дочь: Архиреева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.03.1955

Сын: Архиреев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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