Архиреев Иван Михайлович
Место рождениядеревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Дата рождения03.01.1910
Дата смерти19.11.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1910
Отец: Архиреев Михаил Аверьянович
Мать: не указана
деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1928
Сын: Архиреев Николай Иванович
Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна
деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
14.01.1931
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна
деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
13.11.1936
Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна
деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1945
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна
деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
12.08.1949
Сын: Архиреев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна
деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1981
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край