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Архиреев Иван Михайлович

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Место рождения

деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

03.01.1910

Дата смерти

19.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1910

Отец: Архиреев Михаил Аверьянович

Мать: не указана

деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1928

Сын: Архиреев Николай Иванович

Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
14.01.1931

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
13.11.1936

Сын: Архиреев Павел Иванович

Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1945

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
12.08.1949

Сын: Архиреев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Архиреева Парасковья Гордеевна

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архиреева Парасковья Гордеевна

Смерть
19.11.1981
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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