Архиреев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреев Павел Иванович

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Место рождения

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия

Дата рождения

13.11.1936

Дата смерти

30.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936

Отец: Архиреев Иван Михайлович

Мать: Архиреева Парасковья Гордеевна

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1969

Сын: Архиреев Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
30.03.2011
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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