Архиреев Павел Иванович
Место рождениядеревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Дата рождения13.11.1936
Дата смерти30.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936
деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1969
Сын: Архиреев Алексей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Василий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.03.2011