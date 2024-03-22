Чевалков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1842 ст.
Бракосочетание
11.01.1863 ст.
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
23.09.1864 ст.
Дочь: Чичинова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.08.1868 ст.
Дочь: Чевалкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.
Сын: Чевалков Василий Иванович
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.
Дочь: Чевалкова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.05.1874 ст.
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Чевалкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1881 ст.
Дочь: Чевалкова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.05.1884 ст.
Дочь: Чевалкова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.03.1887 ст.
Дочь: Чевалкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно