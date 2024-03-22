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Чевалков Иван Николаевич

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

23.05.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1842 ст.

Отец: Чевалков Николай Александрович

Мать: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
11.01.1863 ст.

Жена: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
23.09.1864 ст.

Дочь: Чичинова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.08.1868 ст.

Дочь: Чевалкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.

Сын: Чевалков Василий Иванович

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.

Дочь: Чевалкова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
09.05.1874 ст.

Сын: Чевалков Петр Иванович

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чевалкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
07.10.1881 ст.

Дочь: Чевалкова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.05.1884 ст.

Дочь: Чевалкова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
10.03.1887 ст.

Дочь: Чевалкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Синклитикия Дмитриевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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