Чевалков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевалков Николай Александрович

Чевалков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

До 1892

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Чевалков Александр Федорович

Мать: Чевалкова Прасковья Михайловна/Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1842 ст.

Сын: Чевалков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.

Дочь: Чевалкова Акилина Николаевна

Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чевалкова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
18.08.1848 ст.

Сын: Чевалков Андриан Николаевич

Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чевалков Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
07.10.1952

Сын: Чевалков Яков Николаевич

Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевалкова Дарья Петровна

Смерть
До 1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close