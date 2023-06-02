Чевалков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиДо 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
23.05.1842 ст.
Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.
Дочь: Чевалкова Акилина Николаевна
Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чевалкова Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1848 ст.
Сын: Чевалков Андриан Николаевич
Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чевалков Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
07.10.1952
Мать ребёнка: Чевалкова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чевалкова Дарья Петровна
Смерть
До 1892