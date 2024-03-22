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Чевалков Яков Николаевич

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

07.10.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1878 ст.

Жена: Чевалкова Марфа Филимоновна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.

Дочь: Манжина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.

Дочь: Чевалкова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
30.05.1882

Сын: Чевалков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
11.03.1884 ст.

Сын: Чевалков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение
07.10.1952

Отец: Чевалков Николай Александрович

Мать: Чевалкова Дарья Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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