Чевалков Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.
Дочь: Манжина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.
Дочь: Чевалкова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна
Рождение ребёнка
30.05.1882
Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна
Рождение ребёнка
11.03.1884 ст.
Сын: Чевалков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Чевалкова Марфа Филимоновна
Рождение
07.10.1952
Смерть
Неизвестно