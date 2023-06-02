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Чевалкова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.11.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1842 ст.

Сын: Чевалков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
С 1842
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.

Дочь: Чевалкова Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чевалкова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
18.08.1848 ст.

Сын: Чевалков Андриан Николаевич

Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чевалков Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
07.10.1952

Сын: Чевалков Яков Николаевич

Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чевалков Николай Александрович

Смерть
14.11.1892 ст.
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай