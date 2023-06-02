Чевалкова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти14.11.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1842 ст.
Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович
Место жительства
С 1842
Рождение ребёнка
02.06.1845 ст.
Дочь: Чевалкова Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чевалкова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1848 ст.
Сын: Чевалков Андриан Николаевич
Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чевалков Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович
Рождение ребёнка
07.10.1952
Отец ребёнка: Чевалков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1892 ст.