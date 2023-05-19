Чевалкова (Табакаева) Синклитикия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевалкова (Табакаева) Синклитикия Дмитриевна

Место рождения

Берёзовка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзовка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
11.01.1863 ст.

Муж: Чевалков Иван Николаевич

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
23.09.1864 ст.

Дочь: Чичинова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.08.1868 ст.

Дочь: Чевалкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.

Сын: Чевалков Василий Иванович

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.

Дочь: Чевалкова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
09.05.1874 ст.

Сын: Чевалков Петр Иванович

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чевалкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
07.10.1881 ст.

Дочь: Чевалкова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.05.1884 ст.

Дочь: Чевалкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
10.03.1887 ст.

Дочь: Чевалкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чевалков Иван Николаевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно