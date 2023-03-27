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Казанский Петр Павлович

Место рождения

с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Казанский Павел Адрианович

Мать: Казанская Прасковья Борисовна

с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С 1827
Москва, город федерального значения Москва
Московская медицинская академия
Образование
1827
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончил ВДС по высшему разряду
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