Казанский Петр Павлович
Место рожденияс. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С 1827
Москва, город федерального значения Москва
Московская медицинская академия
Образование
1827
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончил ВДС по высшему разряду