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(Казанская) Ирина Павловна
(Казанская) Ирина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Пол
Женский
Отец
Казанский Павел Адрианович
1774 г.р.
Мать
Казанская (Макарова) Прасковья Борисовна
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Казанский Павел Адрианович
Мать:
Казанская Прасковья Борисовна
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