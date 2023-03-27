Казанский Егор Павлович
Место рожденияс. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С 1831
Киев, Киевский уезд
Киевская духовная академия
Образование
1831
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончил ВДС по высшему разряду
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель Слуцкой гимназии