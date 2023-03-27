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(Казанская) Наталья Павловна
(Казанская) Наталья Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Пол
Женский
Отец
Казанский Павел Адрианович
1774 г.р.
Мать
Казанская (Макарова) Прасковья Борисовна
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Казанский Павел Адрианович
Мать:
Казанская Прасковья Борисовна
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