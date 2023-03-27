Казанская (Макарова) Прасковья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1843
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Макаров Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
Рождение ребёнка
12.08.1797
Сын: Казанский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Родина с. Домино из письма 10.02.1847 к Флоринскому
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
с. Просеницы Меленковского уезда
Рождение ребёнка
11.04.1804
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Осовецкая Анна Павловна
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
Prosenitsy, Melenkovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843
с. Домнино Меленковского уезда Владимирской губернии