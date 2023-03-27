Казанская (Макарова) Прасковья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Макарова) Прасковья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Макаров Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

Рождение ребёнка
12.08.1797

Сын: Казанский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Родина с. Домино из письма 10.02.1847 к Флоринскому
Рождение ребёнка
1802

Сын: Казанский Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

с. Просеницы Меленковского уезда
Рождение ребёнка
11.04.1804

Сын: Казанский Иван Павлович

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Осовецкая Анна Павловна

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

Prosenitsy, Melenkovsky District, Vladimir Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1805

Сын: Казанский Петр Павлович

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Казанский Егор Павлович

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Казанский Павел Адрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанский Павел Адрианович

Смерть
1843
с. Домнино Меленковского уезда Владимирской губернии
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