Новожилов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Никифор

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Новожилов Гаврила

Мать: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Новожилов Федор

Мать ребёнка: Новожилова Фекла Федосеевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Новожилов Филип

Мать ребёнка: Новожилова Фекла Федосеевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Новожилов Иван

Мать ребёнка: Новожилова Фекла Федосеевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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