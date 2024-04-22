Новожилов Никифор
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Новожилов Гаврила
Мать: Новожилова Домна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Новожилов Федор
Мать ребёнка: Новожилова Фекла Федосеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Новожилов Филип
Мать ребёнка: Новожилова Фекла Федосеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Новожилов Иван
Мать ребёнка: Новожилова Фекла Федосеевна
Смерть
Неизвестно