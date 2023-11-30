Новожилов Федор
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Новожилов Никифор
Рождение ребёнка
1882
Сын: Новожилов Захар
Мать ребёнка: Новожилова Настасья
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Новожилова Настасья
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Новожилова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новожилова Настасья
Смерть
Неизвестно