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Новожилов Федор

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Новожилов Никифор

Мать: Новожилова Фекла Федосеевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Новожилов Захар

Мать ребёнка: Новожилова Настасья

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Новожилова Настасья

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Новожилова Настасья

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Настасья

Смерть
Неизвестно
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