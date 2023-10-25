Новожилова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Новожилов Захар
Отец ребёнка: Новожилов Федор
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Новожилов Федор
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Новожилов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новожилов Федор
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин государственный
Смерть
Неизвестно