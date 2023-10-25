Новожилова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожилова Настасья

Новожилова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Новожилов Захар

Отец ребёнка: Новожилов Федор

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Новожилов Федор

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Новожилов Федор

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Федор

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин государственный
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close