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Новожилов Гаврила

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Новожилов Иван

Мать: Новожилова Арина

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Новожилов Степан

Мать ребёнка: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новожилов Никифор

Мать ребёнка: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Новожилов Тимофей

Мать ребёнка: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Новожилов Иван

Мать ребёнка: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Новожилов Фирс

Мать ребёнка: Новожилова Домна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1853
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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