Новожилов Гаврила
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Новожилов Иван
Мать: Новожилова Арина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Новожилов Степан
Мать ребёнка: Новожилова Домна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новожилов Никифор
Мать ребёнка: Новожилова Домна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Новожилова Домна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Новожилов Тимофей
Мать ребёнка: Новожилова Домна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Новожилова Домна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Новожилов Иван
Мать ребёнка: Новожилова Домна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Новожилов Фирс
Мать ребёнка: Новожилова Домна
Смерть
1853