Новожилова Арина
Место рожденияТобольская, Российская империя
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иван
Тобольская, Российская империя
Рождение ребёнка
1778
Сын: Новожилов Михаил
Отец ребёнка: Новожилов Иван
Рождение ребёнка
1780
Сын: Новожилов Никита
Отец ребёнка: Новожилов Иван
Рождение ребёнка
1783
Сын: Новожилов Михаил
Отец ребёнка: Новожилов Иван
Рождение ребёнка
1785
Сын: Новожилов Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван
Рождение ребёнка
1785
Сын: Новожилов Гаврила
Отец ребёнка: Новожилов Иван
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Новожилов Иван
Отец ребёнка: Новожилов Иван
Смерть
Неизвестно