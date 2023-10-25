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Новожилова Арина

Место рождения

Тобольская, Российская империя

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иван

Мать: не указана

Тобольская, Российская империя
Рождение ребёнка
1778

Сын: Новожилов Михаил

Отец ребёнка: Новожилов Иван

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Новожилов Никита

Отец ребёнка: Новожилов Иван

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Новожилов Михаил

Отец ребёнка: Новожилов Иван

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Новожилов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Новожилов Гаврила

Отец ребёнка: Новожилов Иван

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Новожилов Иван

Отец ребёнка: Новожилов Иван

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
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