Новожилов Иван
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1778
Сын: Новожилов Михаил
Мать ребёнка: Новожилова Арина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Новожилов Никита
Мать ребёнка: Новожилова Арина
Рождение ребёнка
1783
Сын: Новожилов Михаил
Мать ребёнка: Новожилова Арина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Новожилов Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Новожилова Арина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Новожилов Гаврила
Мать ребёнка: Новожилова Арина
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Новожилов Иван
Мать ребёнка: Новожилова Арина
Смерть
Неизвестно