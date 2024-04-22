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Новожилов Иван

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Новожилов Михаил

Мать ребёнка: Новожилова Арина

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Новожилов Никита

Мать ребёнка: Новожилова Арина

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Новожилов Михаил

Мать ребёнка: Новожилова Арина

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Новожилов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Новожилова Арина

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Новожилов Гаврила

Мать ребёнка: Новожилова Арина

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Новожилов Иван

Мать ребёнка: Новожилова Арина

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
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