Новожилов Михаил
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти20.02.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Новожилов Иван
Мать: Новожилова Арина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Новожилов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Дмитриевна
Смерть
20.02.1858