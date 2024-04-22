Новожилов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Михаил

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

20.02.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Новожилов Иван

Мать: Новожилова Арина

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Новожилов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Дмитриевна

Смерть
20.02.1858
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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