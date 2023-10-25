Новожилова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Новожилов Степан
Отец ребёнка: Новожилов Гаврила
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новожилов Никифор
Отец ребёнка: Новожилов Гаврила
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Новожилов Гаврила
Рождение ребёнка
1832
Сын: Новожилов Тимофей
Отец ребёнка: Новожилов Гаврила
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Новожилов Гаврила
Рождение ребёнка
1842
Сын: Новожилов Иван
Отец ребёнка: Новожилов Гаврила
Рождение ребёнка
1845
Сын: Новожилов Фирс
Отец ребёнка: Новожилов Гаврила