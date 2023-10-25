Новожилова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Новожилов Степан

Отец ребёнка: Новожилов Гаврила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новожилов Никифор

Отец ребёнка: Новожилов Гаврила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Новожилов Гаврила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Новожилов Тимофей

Отец ребёнка: Новожилов Гаврила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Новожилов Гаврила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Новожилов Иван

Отец ребёнка: Новожилов Гаврила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Новожилов Фирс

Отец ребёнка: Новожилов Гаврила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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