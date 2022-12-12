Бабичева (Соколова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1973
Отец: Соколов Иван Сергеевич
Мать: Соколова Мария Ивановна
Бракосочетание
03.09.1994
Рождение ребёнка
24.02.1995
Сын: Бабичев Иван Владимирович
Отец ребёнка: Бабичев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
29.03.2003
Дочь: Бабичева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Бабичев Владимир Анатольевич