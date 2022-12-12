Бабичева (Соколова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабичева (Соколова) Елена Ивановна

Бабичева (Соколова) Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

22.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1973

Отец: Соколов Иван Сергеевич

Мать: Соколова Мария Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
03.09.1994

Муж: Бабичев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
24.02.1995

Сын: Бабичев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Бабичев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
29.03.2003

Дочь: Бабичева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Бабичев Владимир Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close