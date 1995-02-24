Бабичев Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичев Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1995

Отец: Бабичев Владимир Анатольевич

Мать: Бабичева Елена Ивановна

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