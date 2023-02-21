Соколов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1932

Дата смерти

10.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932

Отец: Соколов Сергей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1960

Дочь: Соколова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1973

Дочь: Бабичева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Ивановна

Смерть
10.09.1993
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