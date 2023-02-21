Соколов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1932
Дата смерти10.09.1993
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932
Отец: Соколов Сергей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1960
Дочь: Соколова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1973
Дочь: Бабичева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Мария Ивановна
Смерть
10.09.1993