Соколова (Дёмина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Дёмина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1938

Дата смерти

15.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1938

Отец: Дёмин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1960

Дочь: Соколова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
22.10.1973

Дочь: Бабичева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Сергеевич

Смерть
15.03.2020
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