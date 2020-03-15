Соколова (Дёмина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1938
Дата смерти15.03.2020
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1938
Отец: Дёмин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1960
Дочь: Соколова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
22.10.1973
Дочь: Бабичева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Сергеевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2020