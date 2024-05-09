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Казунин Леонид Максимович

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.07.1867

Дата смерти

15.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1867

Отец: Казунин Максим Федорович

Мать: Казунина Екатерина Николаевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник крестьянин д.Душнево Лев Николаевич Казунин
Бракосочетание
06.02.1889

Жена: Казунина Анна Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1890

Сын: Казунин Павел Леонидович

Мать ребёнка: Казунина Анна Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Фёдор Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
02.02.1896

Дочь: Александра Леонидовна

Мать ребёнка: Казунина Анна Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Татьяна Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
15.05.1920
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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