Казунин Леонид Максимович
Место рождения
Дата рождения27.07.1867
Дата смерти15.05.1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1867
Воспреемник крестьянин д.Душнево Лев Николаевич Казунин
Бракосочетание
06.02.1889
Жена: Казунина Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.06.1890
Мать ребёнка: Казунина Анна Петровна
Воспреемник Фёдор Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
02.02.1896
Дочь: Александра Леонидовна
Мать ребёнка: Казунина Анна Петровна
Воспреемник Татьяна Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
15.05.1920