Казунин Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
02.04.1866
Сын: Казунин Георгий Максимович
Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна
Воспреемник Косьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
27.07.1867
Сын: Казунин Леонид Максимович
Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна
Воспреемник крестьянин д.Душнево Лев Николаевич Казунин
Рождение ребёнка
04.05.1871
Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна
Воспреемник Василий Андреевич Казунин, крестьянин д. Душнево
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна
Смерть
Неизвестно