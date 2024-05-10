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Казунин Максим Федорович

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Казунин Федор Яковлевич

Мать: Казунина Гликерия Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1866

Сын: Казунин Георгий Максимович

Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Косьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
27.07.1867

Сын: Казунин Леонид Максимович

Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник крестьянин д.Душнево Лев Николаевич Казунин
Рождение ребёнка
04.05.1871

Сын: Казунин Яков Максимович

Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Василий Андреевич Казунин, крестьянин д. Душнево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Иван Максимович

Мать ребёнка: Казунина Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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