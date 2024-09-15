Казунина Гликерия (Лукерья) Андреевна С 1793 по 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКазунина Гликерия (Лукерья) Андреевна

Казунина Гликерия (Лукерья) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1793 по 1800

Дата смерти

16.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1793 по 1800

Отец: не указан

Мать: Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Николай Федорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Казунин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Казунин Иван Федорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Казунин Максим Федорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Казунина) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич

Смерть
16.10.1869
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.