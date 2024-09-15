Казунина Гликерия (Лукерья) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1793 по 1800
Дата смерти16.10.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1793 по 1800
Отец: не указан
Мать: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казунин Николай Федорович
Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Казунин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Казунина) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Казунин Федор Яковлевич
Смерть
16.10.1869