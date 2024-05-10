Казунин Кузьма (Косьма) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Казунин Федор Яковлевич

Мать: Казунина Гликерия Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Казунин Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Казунина Платонида Кузьминична

Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1866

Сын: Казунин Максим Кузьмич

Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, временно-обязанный крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
02.05.1868

Сын: Казунин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Стефан Максимович Ельцов, отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Платон Кузьмич

Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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