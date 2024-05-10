Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Казунина Платонида Кузьминична
Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
19.01.1866
Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, временно-обязанный крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
02.05.1868
Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна
Воспреемник Стефан Максимович Ельцов, отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казунина Ульяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно