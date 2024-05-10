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Казунин Максим Кузьмич

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1866

Отец: Казунин Кузьма Федорович

Мать: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, временно-обязанный крестьянский сын д. Душнево
Бракосочетание
22.02.1888

Жена: Казунина Дарья Михайловна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Григорий и Фёдор Кузьмич и Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Ефим Лаврентьевич Казарин и Василий Михайлович Девятилов, крестьяне д. Слободки
Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Казунин Василий Максимович

Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Кузьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Платонида Кузьминична Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
21.02.1892

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Пелагея Григорьевна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Пелагея Григорьевна КАЗУНИНА, крестьянская дочь д. Душнево
Смерть
Неизвестно
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