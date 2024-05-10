Казунин Максим Кузьмич
Место рождения
Дата рождения19.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1866
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, временно-обязанный крестьянский сын д. Душнево
Бракосочетание
22.02.1888
По жениху: Григорий и Фёдор Кузьмич и Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Ефим Лаврентьевич Казарин и Василий Михайлович Девятилов, крестьяне д. Слободки
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Казунин Василий Максимович
Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна
Воспреемник Кузьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна
Воспреемник Платонида Кузьминична Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
21.02.1892
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна
Воспреемник Пелагея Григорьевна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Казунина Дарья Михайловна
Воспреемник Пелагея Григорьевна КАЗУНИНА, крестьянская дочь д. Душнево
Смерть
Неизвестно