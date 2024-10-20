Казунина Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти17.03.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Рождение ребёнка
С 1851 по 1854
Дочь: Казунина (Казунина) Платонида Кузьминична
Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Казунина) Мария (Марья) Кузьминична
Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Рождение ребёнка
19.01.1866
Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, временно-обязанный крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
02.05.1869
Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович
Воспреемник Стефан Максимович Ельцов, отставной унтер-офицер
Смерть
17.03.1906