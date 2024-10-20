Казунина Ульяна Андреевна Около 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казунина Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

17.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Платон Кузьмич

Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Казунин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1851 по 1854

Дочь: Казунина (Казунина) Платонида Кузьминична

Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Казунина) Мария (Марья) Кузьминична

Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Казунин Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1866

Сын: Казунин Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, временно-обязанный крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
02.05.1869

Сын: Казунин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Стефан Максимович Ельцов, отставной унтер-офицер
Смерть
17.03.1906
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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