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Казунин Николай Кузьмич

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.05.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1869

Отец: Казунин Кузьма (Косьма) Федорович

Мать: Казунина Ульяна Андреевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Стефан Максимович Ельцов, отставной унтер-офицер
Бракосочетание
18.02.1891

Жена: Казунина (Казунина) Ольга Тимофеевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Григорий и Фёдор Кузьмичи Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Василий и Павел Львовичи Казунины, крестьяне д. Душнево
Рождение ребёнка
18.03.1892

Дочь: (Казунина) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Казунина (Казунина) Ольга Тимофеевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Евгения Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно

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