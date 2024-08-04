Казунин Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения02.05.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1869
Воспреемник Стефан Максимович Ельцов, отставной унтер-офицер
Бракосочетание
18.02.1891
По жениху: Григорий и Фёдор Кузьмичи Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Василий и Павел Львовичи Казунины, крестьяне д. Душнево
Рождение ребёнка
18.03.1892
Дочь: (Казунина) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Казунина (Казунина) Ольга Тимофеевна
Воспреемник Евгения Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно