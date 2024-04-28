Казунина Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1866
Сын: Казунин Георгий Максимович
Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович
Воспреемник Косьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
27.07.1867
Сын: Казунин Леонид Максимович
Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович
Воспреемник крестьянин д.Душнево Лев Николаевич Казунин
Рождение ребёнка
04.05.1871
Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович
Воспреемник Василий Андреевич Казунин, крестьянин д. Душнево
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович
Смерть
Неизвестно