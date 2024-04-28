Казунина Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1866

Сын: Казунин Георгий Максимович

Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Косьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
27.07.1867

Сын: Казунин Леонид Максимович

Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник крестьянин д.Душнево Лев Николаевич Казунин
Рождение ребёнка
04.05.1871

Сын: Казунин Яков Максимович

Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Василий Андреевич Казунин, крестьянин д. Душнево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Максим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Иван Максимович

Отец ребёнка: Казунин Максим Федорович

Смерть
Неизвестно
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