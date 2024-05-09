Казунина (Ловыгина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Ловыгина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1889

Муж: Казунин Леонид Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1890

Сын: Казунин Павел Леонидович

Отец ребёнка: Казунин Леонид Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Фёдор Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
02.02.1896

Дочь: Александра Леонидовна

Отец ребёнка: Казунин Леонид Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Татьяна Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно
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