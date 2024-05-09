Казунина (Ловыгина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1889
Рождение ребёнка
21.06.1890
Отец ребёнка: Казунин Леонид Максимович
Воспреемник Фёдор Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
02.02.1896
Дочь: Александра Леонидовна
Отец ребёнка: Казунин Леонид Максимович
Воспреемник Татьяна Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно