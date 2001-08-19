Тараш (Калафат) Мария Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараш (Калафат) Мария Лазаревна

Тараш (Калафат) Мария Лазаревна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1920

Дата смерти

19.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1920

Отец: Калафат Лазарь Серафимович

Мать: Калафат Варвара Соломоновна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Лукина Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Тараш Сергей Антонович

Бракосочетание
До 1953

Муж: Тараш Сергей Антонович

Рождение ребёнка
17.02.1959

Сын: Тараш Лазарь Сергеевич

Отец ребёнка: Тараш Сергей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараш Сергей Антонович

Смерть
19.08.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close