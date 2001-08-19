Тараш (Калафат) Мария Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1920
Дата смерти19.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1920
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Лукина Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Тараш Сергей Антонович
Бракосочетание
До 1953
Рождение ребёнка
17.02.1959
Отец ребёнка: Тараш Сергей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараш Сергей Антонович
Смерть
19.08.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно