Тараш Лазарь Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1959
Дата смерти05.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1959
Отец: Тараш Сергей Антонович
Мать: Тараш Мария Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.1998
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно