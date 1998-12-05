Тараш Лазарь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш Лазарь Сергеевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.02.1959

Дата смерти

05.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1959

Отец: Тараш Сергей Антонович

Мать: Тараш Мария Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.1998
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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