Тараш Сергей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1922
Дата смерти14.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922
Отец: Тараш Антон Андреевич
Мать: Тараш Любовь Васильевна
Военная служба
С ?.09.1943
96 гв.Иловайская СД
Военная служба
С 26.01.1944 по 08.03.1944
237 азп убыл в 178 фзсп
ЦАМО РФ ,Ф-8530-132989-3
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Лукина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна
Бракосочетание
До 1953
Жена: Тараш Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
17.02.1959
Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна
Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР о юбилейном награждении орденом "Отечественной Войны-2-й ст" ЦАМО РФ шк-57,ящ-39,док.№ 79
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна
Смерть
14.05.1996
Похороны
Неизвестно