Тараш Сергей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш Сергей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1922

Дата смерти

14.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922

Отец: Тараш Антон Андреевич

Мать: Тараш Любовь Васильевна

Военная служба
С ?.09.1943
96 гв.Иловайская СД
Военная служба
С 26.01.1944 по 08.03.1944
237 азп убыл в 178 фзсп
ЦАМО РФ ,Ф-8530-132989-3
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Лукина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна

Бракосочетание
До 1953

Жена: Тараш Мария Лазаревна

Рождение ребёнка
17.02.1959

Сын: Тараш Лазарь Сергеевич

Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна

Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР о юбилейном награждении орденом "Отечественной Войны-2-й ст" ЦАМО РФ шк-57,ящ-39,док.№ 79
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна

Смерть
14.05.1996
Похороны
Неизвестно
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