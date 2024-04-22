Кузнецов Терентий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.
Отец: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Кузнецов Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Кузнецов Сила Терентьевич
Смерть
Неизвестно