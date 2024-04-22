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Кузнецов Терентий Иванович

Место рождения

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Кузнецов Петр Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Кузнецов Сила Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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