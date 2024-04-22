Кузнецов Михаил Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1755 ст.
Отец: Кузнецов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Кузнецов Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Кузнецов Моисей Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Кузнецов Денис Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно