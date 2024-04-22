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Кузнецов Михаил Терентьевич

Место рождения

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: Кузнецов Терентий Иванович

Мать: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Кузнецов Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Кузнецов Моисей Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Кузнецов Денис Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Аграфена Ивановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Аграфена Ивановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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