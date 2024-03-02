Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Сын: Кузнецов Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Кузнецов Терентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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