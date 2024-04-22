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Кузнецов Севастьян Терентьевич

Место рождения

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.

Отец: Кузнецов Терентий Иванович

Мать: не указана

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Кузнецова Домна Севастьяновна

Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Кузнецова Ксения Севастьяновна

Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Кузнецов Аврам Севастьянович

Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Кузнецов Петр Севастьянович

Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Кузнецов Алексей Севастьянович

Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Кузнецов Петр Севастьянович

Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Кузнецова Матрена Севастьяновна

Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мавра Степановна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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