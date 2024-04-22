Кузнецов Севастьян Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.
Отец: Кузнецов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Кузнецова Домна Севастьяновна
Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Кузнецова Ксения Севастьяновна
Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Сын: Кузнецов Аврам Севастьянович
Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Кузнецов Петр Севастьянович
Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Кузнецов Алексей Севастьянович
Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Кузнецов Петр Севастьянович
Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Кузнецова Матрена Севастьяновна
Мать ребёнка: Кузнецова Мавра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно