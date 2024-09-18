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Дес Фонтейнес Александр Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дес Фонтейнес-Пец (Соколина) Галина Георгиевна

Бракосочетание
20.05.1918

Жена: Дес Фонтейнес (Пец) Люция Рудольфовна

Рождение ребёнка
24.01.1920

Дочь: Дес Фонтейнес Эрика Александровна

Мать ребёнка: Дес Фонтейнес (Пец) Люция Рудольфовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Дес Фонтейнес Аста Александровна

Мать ребёнка: Дес Фонтейнес (Пец) Люция Рудольфовна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бернс (Дес Фонтейнес) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Дес Фонтейнес-Пец (Соколина) Галина Георгиевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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