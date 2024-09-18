Дес Фонтейнес Александр Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
20.05.1918
Рождение ребёнка
24.01.1920
Дочь: Дес Фонтейнес Эрика Александровна
Мать ребёнка: Дес Фонтейнес (Пец) Люция Рудольфовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Дес Фонтейнес Аста Александровна
Мать ребёнка: Дес Фонтейнес (Пец) Люция Рудольфовна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бернс (Дес Фонтейнес) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Дес Фонтейнес-Пец (Соколина) Галина Георгиевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно