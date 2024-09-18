Дес Фонтейнес-Пец (Соколина) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дес Фонтейнес-Пец (Соколина) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дес Фонтейнес Александр Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пец Георгий Рихардович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бернс (Дес Фонтейнес) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Дес Фонтейнес Александр Эдуардович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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