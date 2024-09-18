Дес Фонтейнес-Пец (Соколина) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бернс (Дес Фонтейнес) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Дес Фонтейнес Александр Эдуардович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно