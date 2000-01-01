Коленкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоленкин Иван

Коленкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Коленкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Коленкина Екатерина

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коленкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Коленкина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маколя Ивановна

Мать ребёнка: Коленкина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленкина Екатерина

Смерть
Неизвестно
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