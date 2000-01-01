Коленкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Коленкина Екатерина
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коленкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Коленкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маколя Ивановна
Мать ребёнка: Коленкина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коленкина Екатерина
Смерть
Неизвестно