Коленкин Иван Иванович
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1904
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Коленкин Иван
Мать: Коленкина Екатерина
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коленкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1927
Дочь: Вырошникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Коленкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Коленкин Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
Рождение ребёнка
?.04.1934
Сын: Коленкин Константин Иванович
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1936
Дочь: Коннова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938
Дочь: Игнатьева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести