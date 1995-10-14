Коленкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоленкин Иван Иванович

Коленкин Иван Иванович

avatar

Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Коленкин Иван

Мать: Коленкина Екатерина

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Коленкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Коленкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1927

Дочь: Вырошникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Коленкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Коленкин Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
?.04.1934

Сын: Коленкин Константин Иванович

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1936

Дочь: Коннова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938

Дочь: Игнатьева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленкина Павлина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close