Коленкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленкина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Коленкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Коленкин Иван

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коленкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коленкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маколя Ивановна

Отец ребёнка: Коленкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленкин Иван

Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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