Коленкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Коленкин Иван
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коленкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коленкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маколя Ивановна
Отец ребёнка: Коленкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коленкин Иван
Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
Неизвестно