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Коленкина Анастасия Ивановна

Место рождения

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

19.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Коленкин Иван Терентьевич

Мать: Коленкина Екатерина Михайловна

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Смерть
19.07.1909