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Коленкина Анастасия Ивановна
Коленкина Анастасия Ивановна
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Место рождения
Косково
, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Дата рождения
1902
Дата смерти
19.07.1909
Пол
Женский
Отец
Коленкин Иван Терентьевич
Мать
Коленкина Екатерина Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Коленкин Иван Терентьевич
Мать:
Коленкина Екатерина Михайловна
Косково
, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Смерть
19.07.1909
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